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Ру Тат
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18 июня 2021  11:57
Гузель Хусаинова

В Татарстане еще 31 человек заразился Covid-19

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В Татарстане за сутки выявили еще 31 случай заражения коронавирусом Covid-19. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«За истекшие сутки в Республике Татарстан зарегистрировали 31 новый случай заражения новой коронавирусной инфекцией, по нарастанию в республике 22 029 случаев», — сообщила Патяшина.

По словам спикера, в Татарстане сохраняется имеющийся темп прироста заболеваемости. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, в республике зафиксированы повторные случаи заражения Covid-19.
 

#Коронавирус #роспотребнадзор рт
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