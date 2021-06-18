В Татарстане еще 31 человек заразился Covid-19

В Татарстане за сутки выявили еще 31 случай заражения коронавирусом Covid-19. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«За истекшие сутки в Республике Татарстан зарегистрировали 31 новый случай заражения новой коронавирусной инфекцией, по нарастанию в республике 22 029 случаев», — сообщила Патяшина.

По словам спикера, в Татарстане сохраняется имеющийся темп прироста заболеваемости.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, в республике зафиксированы повторные случаи заражения Covid-19.

