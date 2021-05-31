В Татарстане еще 30 человек заболели коронавирусом

В Татарстане зарегистрировано 30 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 1 — завозной, 29 — контактные.

«21 человек госпитализирован, 9 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 11 человек, в Набережных Челнах — 5, в Бавлинском районе — 4, в Агрызском — 3, в Актанышском, Лениногорском и Мензелинском районах — по 2, в Тукаевском районе — 1.

На 31 мая в Татарстане зарегистрировано 21 484 случая Covid-19.

Выздоровело за весь период 18 490 человек, в том числе 44 за минувшие сутки.