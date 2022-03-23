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Здоровье
23 марта 2022  13:10

В Татарстане еще 299 человек заболели коронавирусом

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В Татарстане выявлено 299 новых ковид-случаев, 43 человека были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

«Детей до 18 лет — 81 человек», — говорится в сообщении. 

Больше всего новых случаев выявлено в Казани (119) и Нижнекамском районе (27). 19 заболевших зарегистрировано в Набережных Челнах, 21 — в Альметьевском, 11 — Заинском районах. 

Всего с начала пандемии в республике заболели 135 013, выздоровели 122 376 человек, включая 1,1 тыс. за последние сутки.

#коронавирус
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