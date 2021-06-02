В Татарстане еще 29 человек заболели коронавирусом

В Татарстане зарегистрировано 29 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 1 — завозной, 28 — контактные.

«14 человек госпитализировано, 15 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 14 человек, в Набережных Челнах — 4, в Лениногорском районе — 3, в Сармановском — 2, в Балтасинском, Зеленодольском, Мензелинском, Нижнекамском, Тукаевском, Черемшанском районах — по 1.

На 2 июня в Татарстане зарегистрировано 21 543 случая Covid-19. Выздоровело за весь период 18 602 человека, в том числе 58 за минувшие сутки.

Всего провакцинирован 371 870 человек (прирост за сутки — 7 003), из них 265 842 получили вторую прививку.

На вакцинацию можно записаться несколькими способами:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ)

2. Портал государственных и муниципальных услуг РТ,

3. единый номер 122,

4. при обращении в МФЦ,

5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.