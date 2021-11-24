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Ру Тат
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Здоровье
24 ноября 2021  12:28

В Татарстане еще 252 человека заболели коронавирусом

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За последние сутки в Татарстане заболели коронавирусом 252 жителя. Четверо из них подхватили инфекцию за пределами республики, все остальные случаи являются контактными. 

«65 человек госпитализировано, 187 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ. 

В Казани заболели 103 человека. При этом в Зеленодольском районе выявили 45 случаев заражения. На третьей строчке антирейтинга Набережные Челны — здесь зарегистрировали 16 сovid-случаев. 

С начала пандемии в Татарстане Covid-19 заболели 36,5 тыс. человек, выздоровели 30,1 тыс., включая 251 за последние сутки. 

Вакцинацию прошли 1,9 млн татарстанцев, 1,4 млн из них получили обе дозы вакцины.

#Коронавирус
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