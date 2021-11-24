В Татарстане еще 252 человека заболели коронавирусом

За последние сутки в Татарстане заболели коронавирусом 252 жителя. Четверо из них подхватили инфекцию за пределами республики, все остальные случаи являются контактными.

«65 человек госпитализировано, 187 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 103 человека. При этом в Зеленодольском районе выявили 45 случаев заражения. На третьей строчке антирейтинга Набережные Челны — здесь зарегистрировали 16 сovid-случаев.

С начала пандемии в Татарстане Covid-19 заболели 36,5 тыс. человек, выздоровели 30,1 тыс., включая 251 за последние сутки.

Вакцинацию прошли 1,9 млн татарстанцев, 1,4 млн из них получили обе дозы вакцины.