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Здоровье
27 апреля 2022  16:40

В Татарстане еще 224 человека заболели коронавирусом

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В Татарстане еще 224 человека заболели коронавирусом
Фото: архив ИА "Татар-информ"

За последние сутки в Татарстане еще 224 человека заболели коронавирусом. Количество зарегистрированных с начала пандемии ковид-случаев в республике приближается к 144 тыс. Об этом свидетельствует данные сайта стопкоронавирус.рф. 

Госпитализация понадобилась 58 заразившимся. Количество случаев выздоровления за сутки снова превысило число новых ковид-случаев — 226. Всего излечились 137,8 тыс. татарстанцев. 

За отчетный период умерли из-за последствий коронавирусной инфекции два человека. Всего жертвами стали 1 972.

#коронавирус
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