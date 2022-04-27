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За последние сутки в Татарстане еще 224 человека заболели коронавирусом. Количество зарегистрированных с начала пандемии ковид-случаев в республике приближается к 144 тыс. Об этом свидетельствует данные сайта стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 58 заразившимся. Количество случаев выздоровления за сутки снова превысило число новых ковид-случаев — 226. Всего излечились 137,8 тыс. татарстанцев.

За отчетный период умерли из-за последствий коронавирусной инфекции два человека. Всего жертвами стали 1 972.