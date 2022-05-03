В Татарстане еще 208 человек заболели коронавирусом. 36 из них были госпитализированы, свидетельствуют данные с портала стопкоронавирус.рф.

Количество новых случаев продолжает падать. Так, накануне было выявлено 210 зараженных, 1 мая — 214. Всего с начала пандемии в Татарстане заболели 145,2 тыс. человек.

Выздоровели за последние сутки 217 человек, излечились за все время 139,2 тыс. татарстанцев.

Новых жертв инфекции за последние сутки не выявлено. Всего с начала пандемии в регионе из-за последствий коронавируса скончались 1 982 человек.