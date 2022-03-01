В Татарстане еще 2 029 человек заболели коронавирусом

В Татарстане выявили 2 029 новых ковид-случаев, 173 человека были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Детей до 18 лет — 307 человек», — уточнили в ведомстве.

Более половины (1076) случаев приходится на Казань. Более ста случаев выявили в Набережных Челнах (116), а также в Зеленодольском (134) и Нижнекамском (101) районах.

Всего с начала пандемии в республике коронавирусом заболели 117,4 тыс. человек, выздоровели 83 тыс., из них 3 362 — за минувшие сутки.