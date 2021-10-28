В Татарстане еще 176 человек заразились Covid, 53 госпитализированы

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 176 случаев коронавируса. Четыре человека заразились за пределами республики, еще 172 — контактным путем сообщает Минздрав РТ.

«53 человека госпитализированы, 123 получают лечение на дому», — говорится в сообщении ведомства.

100 из выявленных случаев пришлись на Казань, на втором месте — Челны с 27, на третьем — Нижнекамский район с девятью. Кроме того, шесть человек заболели в Дрожжановском районе, по четыре — в Высокогорском, Заинском, Тукаевском, по три — в Арском, Лаишевском. Два новых случая выявлены в Азнакаевском, Лениногорском, Мензелинском, Пестречинском районах; в Альметьевском, Буинском, Елабужском, Зеленодольском, Кайбицком, Мамадышском, Пестречинском, Рыбно-Слободском и Чистопольском — по одному.

Таким образом, за время пандемии коронавирус был выявлен у 30 233 жителей РТ. 24 985 из них уже поправились, в том числе 107 — за минувшие сутки.

Вакцинацию прошли 1 497 684 татарстанца, из которых 1 019 541 получил обе прививки. Ревакцинировались 25 654 человека.