В Татарстане еще 12 человек умерли от коронавируса

Еще 12 жителей Татарстана стали жертвами коронавируса Covid-19 — семеро мужчин и пять женщин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Подтверждено 12 случаев смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане», — проинформировали в ведомстве.

От Covid-19 скончались мужчины 1930, 1936, 1941, 1945, 1946, 1959 и 1961 годов рождения, женщины 1941 (два случая), 1947 и 1949 (два случая) годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — уточнили в министерстве.

Таким образом, общее число официально зарегистрированных жертв «опаснейшего заболевания» в Татарстане на 8 ноября 2021 года достигло 1069.