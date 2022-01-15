В Татарстане еще 114 человек заболели коронавирусом

В Республике Татарстан за минувшие сутки заболели коронавирусом 114 человек, из них 3 — завозные, остальные контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«23 человека госпитализировано, 91 получает лечение на дому», — уточняют в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших выявили в Казани — 65 человек и Набережных Челнах — 12, в Зеленодольском, Чистопольском и Высокогорском районах — 5, Буинском — 4, в Нурлатском, Пестречинском — 3. Всего Всего инфицированные выявлены в 18 муниципалитетах региона.

Таким образом, на 15 января в Татарстане с начала пандемии зарегистрировано 44 186 случаев Covid-19.

За весь период выздоровело 37 617 человек, в том числе 165 за минувшие сутки.

Вакцинацию прошли 2 319 085 человек (прирост 7 302), из них 1 866 402 получили вторую прививку. Повторно вакцинировались 150 206 человек.