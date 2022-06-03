В Татарстане еще 114 человек заболели Covid-19

В Татарстане выявлено еще 114 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 74 заразившимся понадобилась госпитализация, следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в республике выявили Covid-19 заболели 150 426 человек. 145 754 из них уже выздоровели, в том числе 89 за последние сутки.

Уже больше недели в регионе не регистрируются смертельные случаи. Всего из-за последствий коронавируса в Татарстане умерли 1 995 человек.