В Татарстане еще 112 человек заболели коронавирусом

За последние сутки коронавирусом заболели еще 112 татарстанцев, шесть случаев являются завозными, остальные контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«35 человек госпитализировано, 77 получают лечение на дому», — говорится в сообщении.

Больше половины случаев приходится на Казань — 62. В Набережных Челнах заболели 14 человек, среди районов больше всего заболевших выявили в Агрызском (5) и Мензелинском (4).

Всего с начала пандемии в республике заразились почти 44,3 тыс. человек, выздоровели 37,6 тыс.