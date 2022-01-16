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Здоровье
16 января 2022  14:03

В Татарстане еще 112 человек заболели коронавирусом

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За последние сутки коронавирусом заболели еще 112 татарстанцев, шесть случаев являются завозными, остальные контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

«35 человек госпитализировано, 77 получают лечение на дому», — говорится в сообщении.

Больше половины случаев приходится на Казань — 62. В Набережных Челнах заболели 14 человек, среди районов больше всего заболевших выявили в Агрызском (5) и Мензелинском (4). 

Всего с начала пандемии в республике заразились почти 44,3 тыс. человек, выздоровели 37,6 тыс.

#коронавирус #омикрон
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