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Ру Тат
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Здоровье
4 июня 2022  13:38

В Татарстане еще 111 человек заболели коронавирусом

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В Татарстане выявили еще 111 ковид-случаев. Госпитализация понадобилась 37 татарстанцам, следует из данных портала стопкоронавирус.рф. 

За последние сутки удвоилось количество выздоровевших: если 3 июня от Covid-19 излечились 89 человек, то по состоянию на 4 июня — еще 188. 

Всего с начала пандемии в республике коронавирусом заразились 150 537 человек, 148 942 выздоровели. Жертвами инфекции стали 1 995 человек, в последний раз смертельные случаи из-за последствий коронавируса были зафиксированы 25 мая.

#коронавирус
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