В Татарстане еще 111 человек заболели коронавирусом

В Татарстане выявили еще 111 ковид-случаев. Госпитализация понадобилась 37 татарстанцам, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

За последние сутки удвоилось количество выздоровевших: если 3 июня от Covid-19 излечились 89 человек, то по состоянию на 4 июня — еще 188.

Всего с начала пандемии в республике коронавирусом заразились 150 537 человек, 148 942 выздоровели. Жертвами инфекции стали 1 995 человек, в последний раз смертельные случаи из-за последствий коронавируса были зафиксированы 25 мая.