В Татарстане еще 11 человек умерли от коронавируса

За последние сутки в Татарстане от коронавируса скончались 11 человек. По состоянию на 19 октября в республике зарегистрировано 877 летальных исходов.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

Жертвами коронавируса стали семь женщин, родившихся в 1935, 1938, 1943, 1944, 1946, 1949 и 1961 годах, а также четверо мужчин 1948, 1949, 1951 и 1957 годов рождения.