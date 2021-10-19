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Ру Тат
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19 октября 2021  19:42

В Татарстане еще 11 человек умерли от коронавируса

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За последние сутки в Татарстане от коронавируса скончались 11 человек. По состоянию на 19 октября в республике зарегистрировано 877 летальных исходов.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — говорится в сообщении Минздрава РТ. 

Жертвами коронавируса стали семь женщин, родившихся в 1935, 1938, 1943, 1944, 1946, 1949 и 1961 годах, а также четверо мужчин 1948, 1949, 1951 и 1957 годов рождения.

#Коронавирус
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