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Ру Тат
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Здоровье
10 ноября 2021  18:52

В Татарстане еще 11 человек умерли от Covid-19

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В Татарстане еще 11 человек умерли от коронавирусной инфекции: женщины 1942, 1970, 1955, 1950, 1941 годов рождения; мужчины 1929, 1954, 1936, 1943, 1953, 1947 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — говорится в сообщении Минздрава РТ. 

По состоянию на 10 ноября в республике зарегистрировано 1089 случаев смерти от Covid-19. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России установлен новый суточный максимум смертей от Covid-19 за все время пандемии.
 

 

 

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