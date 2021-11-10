В Татарстане еще 11 человек умерли от Covid-19

В Татарстане еще 11 человек умерли от коронавирусной инфекции: женщины 1942, 1970, 1955, 1950, 1941 годов рождения; мужчины 1929, 1954, 1936, 1943, 1953, 1947 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

По состоянию на 10 ноября в республике зарегистрировано 1089 случаев смерти от Covid-19.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России установлен новый суточный максимум смертей от Covid-19 за все время пандемии.

