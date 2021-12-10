news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
10 декабря 2021  12:18
Эвелина Киселёва

В Татарстане эпидпорог по ОРВИ превышен в 1,7 раза

news_top_970_100

В Татарстане превышен эпидемический порог по ОРВИ. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями выше эпидпорога почти в 1,7 раза. Превышение эпидпорога в основном за счет взрослых и школьников», — отметила представитель санитарного ведомства.

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике настораживает Роспотребнадзор. Любовь Авдонина добавила, что заболеваемость выше предыдущей недели на 11%.

#заболеваемость ОРВИ и гриппом #управление роспотребнадзора по рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное