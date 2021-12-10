В Татарстане эпидпорог по ОРВИ превышен в 1,7 раза

В Татарстане превышен эпидемический порог по ОРВИ. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями выше эпидпорога почти в 1,7 раза. Превышение эпидпорога в основном за счет взрослых и школьников», — отметила представитель санитарного ведомства.

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике настораживает Роспотребнадзор. Любовь Авдонина добавила, что заболеваемость выше предыдущей недели на 11%.