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Ру Тат
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Здоровье
9 февраля 2023  13:45
Эвелина Киселёва

В Татарстане эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 18%

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На этой неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане выше уровня предыдущей недели. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Эпидпорог, с учетом всего населения республики, превышен на 18,2%.

Больше всего из ОРВИ сейчас распространен грипп, его доля в общей циркуляции составила 91,2%. На это неделе лабораторно подтвердили грипп у 364 людей. Роспотребнадзор РТ отмечает также рост обнаружения вирусов гриппа В.

В Татарстане привито против гриппа более 1,8 миллиона жителей, в том числе более 400 тысяч детей. Это чуть меньше половины от всех жителей республики.

Управление Роспотребнадзора по РТ советует татарстанцам соблюдать меры профилактики гриппа и ОРВИ: в общественных местах носить маску, избегать контакта с заболевшими, чаще проводить влажную уборку и проветривать помещение.

#ОРВИ #заболеваемость
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