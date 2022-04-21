В Татарстане енотовидные собаки вышли из непродолжительной спячки

После зимней спячки в Татарстане проснулись енотовидные собаки. Они были замечены в Алексеевском районе, сообщает сегодня пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Енотовидки (енотовидные собаки — прим. Т-и) вышли из зимней спячки. Она у них совсем не глубокая — скорее зимний сон. В холодное время года они забиваются как поодиночке, так и кучей и так засыпают, чтобы было теплее», — отмечают в ведомстве.

Для спячки енотовидная собака использует норы, стога сена и другие укромные убежища. В теплые зимы они могут бодрствовать, отсиживаясь в убежище только в дни сильных морозов и буранов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане после продолжительной зимней спячки проснулись сурки. В спячке сурки находились шесть с половиной месяцев. Как правило, за это время зверьки сильно теряют в весе.