В Татарстане «Энергостройсервис» выплатил более 700 тыс. долгов по зарплате

В Татарстане ООО «Энергостройсервис» частично погасило задолженность по зарплате перед своими сотрудниками. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», – сказано в сообщении.

Чистопольское предприятие выплатило 44 своим работникам 722 тыс. рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевском районе ООО «Арслан» погасило задолженность по зарплате. В общей сложности 268 сотрудникам было перечислено свыше 3 млн рублей.