В Татарстане экзамен по родному языку сдадут семь выпускников 11-х классов

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В Татарстане экзамен по родному языку в этом году сдадут семь выпускников одиннадцатых классов. Он пройдет 23 мая в основной период ЕГЭ. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«На экзамен по родному языку заявилось четыре выпускника из Казани и по одному из Атнинского, Муслюмовского, Нижнекамского районов. В прошлом году этот экзамен сдавали восемь человек, в позапрошлом – один», – рассказал глава Минобрнауки.

Кроме того, родной язык как предмет по выбору будут сдавать 4 046 девятиклассников, что на 2 685 школьников больше по сравнению с прошлым годом. В частности, ОГЭ по родному татарскому языку выбрали 3 854 учащихся, по чувашскому – 139, удмуртскому – 33, марийскому – 20.

Основной период ЕГЭ проводится с 23 мая по 11 июня. Результаты экзаменов будут объявлены с 6 по 26 июня. В первый экзаменационный день, 23 мая, пройдут экзамены по географии, литературе, химии и родному языку.