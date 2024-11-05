В Татарстане экспорт зерна водным транспортом с начала навигации вырос втрое

В Татарстане экспорт зерна водным транспортом с начала навигации вырос в три раза. Всего за этот год на экспорт отправлено 115 судов с более чем 410 тыс. тонн зерновой продукции, сообщает пресс-служба Центра оценки качества зерна в РТ.

«В Нижнекамском и Чистопольском районах специалисты центра при погрузке на сухогрузные речные теплоходы отобрали и исследовали пробы от двух партий пшеницы мягкой продовольственной нового урожая общим весом около 6 тыс. тонн. Зерно соответствует всем заявленным требованиям страны-импортера», – говорится в сообщении.

После отгрузки планируется доставить продукцию в рейдовый порт Кавказ, где она будет перегружена на крупнотоннажные морские суда для отправки в Алжир и Израиль.

Алжир и Израиль в этом году остаются одними из основных потребителей продовольственной пшеницы из Татарстана. С начала периода речной навигации, с конца апреля, и по 30 октября в Израиль через порт Кавказ отгружено 15 теплоходов с 74 тыс. тонн зерна, а в Алжир – пять судов с 19 тыс. тонн.

Всего за этот год на экспорт из Татарстана под контролем специалистов центра отгружено водным транспортом 228,8 тыс. тонн пшеницы, 178,9 тыс. тонн ячменя, 2,8 тыс. тонн кукурузы. За аналогичный период прошлого года было отправлено на экспорт 123 тыс. тонн зерновой продукции.