В Татарстане экс-сотруднику колонии вынесли приговор за взятку в виде айфона

Бывший заместитель начальника ИК-5 в Татарстане признан виновным в получении взятки в виде iPhone 14 Pro Max. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По данным ведомства, один из осужденных разрешил сотруднику колонии свободно пользоваться имевшимся у него телефоном. Кроме того, экс-замначальника не предпринял необходимых мер по контролю передвижения устройства по исправительному учреждению.

Экс-сотруднику назначили наказание в виде 3,5 лет условно с лишением права занимать должности в органах государственной власти, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 3 года.