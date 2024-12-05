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В Татарстане экс-сотруднику колонии вынесли приговор за взятку в виде айфона
Бывший заместитель начальника ИК-5 в Татарстане признан виновным в получении взятки в виде iPhone 14 Pro Max. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По данным ведомства, один из осужденных разрешил сотруднику колонии свободно пользоваться имевшимся у него телефоном. Кроме того, экс-замначальника не предпринял необходимых мер по контролю передвижения устройства по исправительному учреждению.
Экс-сотруднику назначили наказание в виде 3,5 лет условно с лишением права занимать должности в органах государственной власти, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 3 года.
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