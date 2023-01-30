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Происшествия
30 января 2023  16:37
Алексей Новиков

В Татарстане экс-работника Госстройнадзора обвиняют в получении 250 тыс. рублей взятки

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В Республике Татарстан бывшего 46-летнего руководителя Закамского территориального органа по надзору за строительством обвиняют в получении взятки, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Выяснилось, что в октябре минувшего года во время проверки молочно-товарной фермы в селе Мокрые Курнали, находящейся в Алексеевском районе, специалисты подразделения Госстройнадзора выявили множество нарушений.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий, обвиняемый пообещал закрыть глаза на нарушения и выдать положительное заключение за 250 тысяч рублей, а его собеседник обратился к правоохранителям, и все дальнейшие действия проходили под контролем оперативных служб.

26 октября экс-руководитель территориального органа по надзору за строительством был задержан сразу после передачи денежных средств. Следователи направили в суд уголовное дело по статье «получение взятки».

#взятка #госстройнадзор
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