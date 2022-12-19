В Татарстане экс-глава стройфирмы скрыл от налоговой 27,5 млн рублей

В Татарстане 50-летний бывший руководитель компании «Строй-Метиз» подозревается в уклонении от уплаты налогов, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.

Как было установлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, в 2017-2020 году глава фирмы вносил в налоговые декларации ложные сведения. Таким образом он смог скрыть от налоговой свыше 27,5 млн рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об уклонении уплаты налогов, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.