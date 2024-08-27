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Происшествия 27 августа 2024 15:35

В Татарстане экс-глава села пойдет под суд за растрату и злоупотребление полномочиями

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Бывшая глава сельского поселения в Сармановском районе предстанет перед судом за растрату и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По версии следствия, с января 2022 по март 2024 года руководитель одного из сельских поселений Сармановского района присваивала часть средств самообложения, собранных местными жителями для пополнения бюджета поселения.

В 2023 году глава поселения заключила фиктивный контракт на приобретение у индивидуального предпринимателя мусорного контейнера, теннисного стола и рекламного щита для нужд поселения. Получив из бюджета 90 тыс. рублей, предприниматель обналичил их и передал главе поселения, которая приобрела на эти деньги теннисный стол по низкой цене и установила его в здании дома культуры, а остальную сумму присвоила. За указанный период она незаконно завладела более 125 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#МВД по РТ #присвоение и растрата денежных средств #злоупотребление должностными полномочиями
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