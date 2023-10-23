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В Татарстане экс-фельдшера больницы будут судить за организацию фиктивных больничных
Бывшая фельдшер районной больницы в Татарстане предстанет перед судом по обвинению в подстрекательстве к служебному подлогу, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, в течение 2022 года к женщине обращались по вопросу содействия в получении фиктивных больничных.
Женщина называла стоимость, после чего уговаривала коллег вносить в карты граждан ложные сведения и формировать фиктивные талоны на получение больничных. Часть полученных денег она передавала коллегам, а часть оставляла себе.
Всего ее услугами воспользовались 5 граждан. За совершение противоправных действий они передали обвиняемой более 30 тысяч рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Кроме того, в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении одной из коллег фельдшера, обвиняемой в мелком взяточничестве и служебном подлоге.
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