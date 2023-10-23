В Татарстане экс-фельдшера больницы будут судить за организацию фиктивных больничных

Бывшая фельдшер районной больницы в Татарстане предстанет перед судом по обвинению в подстрекательстве к служебному подлогу, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, в течение 2022 года к женщине обращались по вопросу содействия в получении фиктивных больничных.

Женщина называла стоимость, после чего уговаривала коллег вносить в карты граждан ложные сведения и формировать фиктивные талоны на получение больничных. Часть полученных денег она передавала коллегам, а часть оставляла себе.

Всего ее услугами воспользовались 5 граждан. За совершение противоправных действий они передали обвиняемой более 30 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении одной из коллег фельдшера, обвиняемой в мелком взяточничестве и служебном подлоге.