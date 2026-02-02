news_header_top
Происшествия 2 февраля 2026 13:30

В Татарстане экс-директора транспортной компании будут судить за коммерческий подкуп

В Татарстане перед судом предстанет бывший исполнительный директор транспортной компании. Его обвиняют в получении коммерческого подкупа от предпринимателя. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в период с 2022 по 2025 год мужчина получил более миллиона рублей. За эти деньги он обеспечивал нужные объемы работ, не создавал проблем при приеме документов и продолжал сотрудничество с бизнесменом.

Сейчас мужчина находится под стражей. Уголовное дело уже направлено в суд и будет рассмотрено по существу.

