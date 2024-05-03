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В Татарстане экологи спасли найденную у дороги болотную черепаху
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В Татарстане специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам выпустили в естественную среду болотную черепаху. Ее нашли неравнодушные автомобилисты на трассе Набережные Челны – Нижнекамск.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, черепаха быстро погрузилась в новое место обитания – пруд возле деревни Кзыл-байрак. После выпуска она еще несколько раз выныривала рядом с берегом, осматриваясь и привыкая к новому месту жительства.
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