В Татарстане экологи спасли найденную у дороги болотную черепаху

В Татарстане специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам выпустили в естественную среду болотную черепаху. Ее нашли неравнодушные автомобилисты на трассе Набережные Челны – Нижнекамск.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, черепаха быстро погрузилась в новое место обитания – пруд возле деревни Кзыл-байрак. После выпуска она еще несколько раз выныривала рядом с берегом, осматриваясь и привыкая к новому месту жительства.