news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 3 мая 2024 17:38

В Татарстане экологи спасли найденную у дороги болотную черепаху

Скопировать ссылку

В Татарстане специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам выпустили в естественную среду болотную черепаху. Ее нашли неравнодушные автомобилисты на трассе Набережные Челны – Нижнекамск.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, черепаха быстро погрузилась в новое место обитания – пруд возле деревни Кзыл-байрак. После выпуска она еще несколько раз выныривала рядом с берегом, осматриваясь и привыкая к новому месту жительства.

Фото: © Госкомитет РТ по биоресурсам

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2