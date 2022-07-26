В Татарстане экологи проверят воду в Волге после жалоб на ее странный цвет

Сегодня экологи побывали в Верхнеуслонском районе Татарстана и взяли из Волги пробы поверхностных вод и донных отложений. Специалисты отреагировали на жалобы пользователей социальных сетей, которые рассказали о странном цвете, который приобрела речная вода.

В отборе проб приняли участие инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии РТ и сотрудники Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора совместно со специалистами профильной лаборатории, сообщает пресс-служба министерства.

Анализ проб будет произведен по гидрохимическим и гидробиологическим показателям. Результаты станут известны в течение пяти — семи дней.

Фото: © пресс-служба Минэкологии РТ

По словам инспекторов-экологов, возможной причиной изменения цвета воды в Волге «могло стать цветение воды из-за развития сине-зеленых водорослей». Установившаяся сейчас продолжительная теплая и солнечная погода способствует цветению реки, вызывая активный фотосинтез.

Развитие сине-зеленых водорослей начинается в начале лета и достигает пика в августе и сентябре. Помимо аномально жаркой погоды, их размножению способствуют такие факторы, как заиление водного объекта и недостаточный водообмен, поступление диффузных стоков с берегов и увеличение рекреационной нагрузки.

Наиболее негативным следствием размножения сине-зеленых водорослей является накопление в воде цианотоксинов — эти вещества губительно действуют на водную флору и фауну.

Помимо прочего, Министерство экологии и природных ресурсов РТ совместно с научным сообществом Татарстана и Российской академией наук начало реализовывать научно-исследовательский проект по изучению и уменьшению влияния диффузного стока, который вносит большое количество биогенных и органических веществ в водные объекты. Он является пилотным для Российской Федерации.