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В Татарстане экологи обнаружили в лесу свалку баурсака
Экологи Татарстана обнаружили в одном из лесов республики несанкционированную свалку коробок с татарским национальным лакомством — баурсаком. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минэкологии РТ.
Свалку сотрудники природоохранного ведомства нашли накануне недалеко от Казани. Инспектор Центрального управления Минэкологии РТ Анна Салахова оперативно выехала на место.
Экологи потребовали оперативного устранения незаконной свалки. К позднему вечеру она была полностью убрана.
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