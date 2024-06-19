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Общество 19 июня 2024 11:34

В Татарстане экологи обнаружили в лесу свалку баурсака

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Экологи Татарстана обнаружили в одном из лесов республики несанкционированную свалку коробок с татарским национальным лакомством — баурсаком. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минэкологии РТ.

Свалку сотрудники природоохранного ведомства нашли накануне недалеко от Казани. Инспектор Центрального управления Минэкологии РТ Анна Салахова оперативно выехала на место.

Экологи потребовали оперативного устранения незаконной свалки. К позднему вечеру она была полностью убрана.

#Экология #Минэкологии РТ #свалка мусора
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