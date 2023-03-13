В Татарстане ЕГЭ сдадут более 16,5 тыс. выпускников

В Татарстане в этом году ЕГЭ сдадут более 16,5 тыс. выпускников. В школах откроется 85 пунктов проведения экзамена, в которых имеется 1 540 аудиторий с онлайн-видеонаблюдением. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин во время акции «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями».

«ЕГЭ будут сдавать более 15 тыс. выпускников этого года, девять выпускников, ранее не завершивших обучение, а также 1 173 выпускника прошлых лет и 184 обучающихся средних профессиональных образовательных организаций. Надеемся, что они успешно сдадут экзамены», – сказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин отметил, что в организации и проведении ЕГЭ будут задействованы более 6 тыс. педагогов. По его словам, экзаменационные материалы в пункты проведения экзаменов будут переданы по интернету, печать и сканирование материалов пройдет в аудитории.