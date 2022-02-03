В Татарстане 1 млн рублей получат 10 победителей программы «Земский учитель»

В Татарстане единовременную выплату в размере 1 млн рублей получат 10 победителей федеральной программы «Земский учитель», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В республике продолжается прием заявок на участие в федеральной программе “Земский учитель”. Заявку можно подать до 15 апреля», – отметили в министерстве.

Единовременная компенсационная выплата предоставляется учителям, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, рабочий поселок, поселок городского типа либо город с населением до 50 тыс. человек. Обязательство претендента – отработать в течение пяти лет в выбранной общеобразовательной организации.

Программа реализуется с 2020 года и продлится до 2024 года.