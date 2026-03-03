В Татарстане единороссы создали оргкомитет по проведению праймериз

Изображение предоставлено пресс-службой Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия» создало оргкомитет по проведению предварительного голосования. Состав был утвержден на заседании президиума регионального политсовета отделения «ЕР», сообщает пресс-служба ТРО «Единой России».

В состав оргкомитета вошли, в частности, секретарь реготделения партии и Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, заместитель секретаря реготделения партии и заместитель Председателя Госсовета Юрий Камалтынов, секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина, депутат Госсовета РТ, Президент Татарстанского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития Геннадий Глушков, депутат Госсовета РТ, председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева, депутат Госсовета РТ, руководитель Татарстанского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов, депутат Госсовета РТ и гендиректор ТНВ Ильшат Аминов, руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин.

Членами оргкомитета также стали уполномоченный по правам ребенка в РТ, председатель Татарстанского регионального совета сторонников «Единой России» Светлана Захарова, первый заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Светлана Гиниатуллина, заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Гульнара Сагеева, руководитель исполкома республиканского общественного движения «Татарстан – Новый век» Алсу Тарханова, директор строительно-монтажной компании «Спецстройсервис» и представитель региональной контрольной комиссии Евгений Моисеев, руководитель региональной общественной организации РТ «Под крылом семьи» Изольда Жуйкова, директор благотворительного фонда помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Сила в детях» Адель Загретдинов, представитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в РТ и советник директора Казанского медицинского колледжа Анна Мубаракшина и руководитель Федерация каратэ «Шотокан» города Казани Алексей Кокурин.

Прием документов от кандидатов на участие в праймериз начнется 11 марта.