В Татарстане «Единая Россия» сформировала списки для предварительного голосования

Татарстанское отделение партии «Единая Россия» сформировало списки для предварительного голосования. В них вошли 312 кандидатов, завтра их утвердят на заседании президиума политсовета. Об этом на заседании оргкомитета республиканских праймериз сообщила его руководитель — секретарь Государственного Совета РТ Лилия Маврина.

«У нас завершилось электронное голосование по предварительному отбору кандидатов для последующего выдвижения от партии „Единая Россия" в выборах в Государственный Совет Татарстана в 2024 году. Свои голоса отдали более 171 тыс. избирателей. Сегодня мы провели заключительное заседание оргкомитета и утвердили 51 протокол, 50 по каждому одномандатному и один — по единому избирательному округу, а также сформировали рейтинг», — объяснила журналистам Маврина.

Она подчеркнула, что в этом году голосование проходило в электронном формате. Избиратели отдавали свои голоса за кандидатов через сайт госуслуг.

Вторым вопросом заседание стало присвоение дополнительных голосов участникам специальной военной операции, которые подали документы для участия в предварительном голосовании.

«Мы должны проголосовать за добавление 25% голосов участникам СВО согласно положению. В результате происходит сдвижка в рейтинге, мы это обязательно отразим в нашем решении», — пояснила Маврина.

В числе лидеров оказался Герой России Расим Баксиков, который заручислся поддержкой почти 63 тыс. человек, но с учетом добавления ему голосов как участнику спецоперации показатель вырос до 78 тыс.

«О Расиме Баксикове знают все в России. Неудивительно, что он набрал большое количество голосов. Хочется подчеркнуть, что участник СВО — это не единственная характеристика человека. Нужно смотреть и на его участие в общественной и политической жизни. То, что в списках, которые пойдут на выборы, будут участники спецоперации, — это безусловный плюс. Потому что, как обозначил Президент нашей страны Владимир Путин, это наша элита, люди, которые заслуживают глубочайшего уважения», — подчеркнула Маврина.

Завтра эти списки будут утверждены на заседании президиума политсовета партии «Единая Россия», затем их направят на согласование в Москву.