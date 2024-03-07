В Татарстане «Единая Россия» проведет ряд мероприятий в честь Международного женского дня

Фото: Татарстанское реготделения партии «Единая Россия»

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» организует концерты и торжественные мероприятия, посвященные Международному женскому дню.

«Невозможно представить ни одну сферу жизни, в которой бы не участвовали наши женщины. «Единая Россия» здесь не исключение. Растет представительство женщин среди секретарей первичных отделений партии, волонтёров, депутатов разного уровня. На хрупких женских плечах держится многое в нашей стране и в партии. За это огромное им человеческое спасибо. За заботу, чуткость и неравнодушие», — отметил в преддверии праздника секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В штабах общественной поддержки, которые партия открыла в 77 регионах, пройдет акция «Твоя весна». Для жен, матерей и дочерей военнослужащих проведут творческие занятия, психологические тренинги и профессиональные фотосессии. Также на площадке штабов в ряде регионов будут работать фотовыставки «Героини тыла», посвященные женщинам-волонтерам.

Помимо этого, «Единая Россия» проводит «Неделю женского здоровья» — это серия консультаций, лекций и тренировок в рамках Всероссийского зимнего марафона «Сила России».

На улицах городов активисты партии и МГЕР будут дарить женщинам цветы и открытки.

«Мы проведем акции и раздадим десятки тысяч цветов. Обязательно поздравим женщин из семей наших Героев, которые находятся в зоне СВО. Передадим поздравления мамам, бабушкам и дочерям наших коллег, молодогвардейцев, которые сейчас добровольцами участвуют в спецоперации. И будем поздравлять наших дорогих женщин-врачей, в том числе в Мариуполе, Донецке, Токмаке и городах ЛНР», — рассказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

По словам руководителя Татарстанского регионального исполкома «Единой России» Марата Самигуллина, в Казани исполнительный секретарь местного отделения партии, депутат Госсовета РТ Ольга Воронова и активисты «Молодой Гвардии «Единой России» поздравили супругу мобилизованного. Также в Набережных Челнах активисты местного отделения партии проведут тематическую встречу и чествование матерей и жен военнослужащих СВО. А в Нижнекамске юным жительницам торжественно вручат первые паспорта и призы с символикой «Единой России» в рамках местного партпроекта «Патриот».

«Встречи с семьями участников спецоперации, концерты, посещение ветеранов – праздничные мероприятия, организованные местными отделениями партии с участием депутатов Госдумы, Госсовета РТ и местных советов пройдут по всему Татарстану. В эти праздничные дни актив партии так же не оставит без внимания медиков и социальных работников. Депутат Госдумы Руслан Гаджиев сегодня посетил Центр отказных детей в Казани» - поделился Самигуллин.