В Татарстане двухлетний ребенок сломал палец в спорткомплексе, возбуждено дело

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела по факту получения ребенком травмы при посещении спортивного комплекса в РТ. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Как сообщается в соцсетях, в одном из спорткомплексов республики на двухлетнюю девочку упал стол. У ребенка диагностирован перелом фаланги пальца.

Следователи расследуют уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.