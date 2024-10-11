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Происшествия 11 октября 2024 08:09

В Татарстане двухлетний ребенок сломал палец в спорткомплексе, возбуждено дело

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Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела по факту получения ребенком травмы при посещении спортивного комплекса в РТ. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Как сообщается в соцсетях, в одном из спорткомплексов республики на двухлетнюю девочку упал стол. У ребенка диагностирован перелом фаланги пальца.

Следователи расследуют уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

#Александр Бастрыкин
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