В Татарстане двух депутатов досрочно лишили полномочий за сокрытие доходов

В Татарстане двух депутатов лишили полномочий за сокрытие сведений о доходах. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель начальника Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов.

Он отметил, что с начала года Управлением проведено 56 проверок по уточнениям сведений о доходах. Все материалы в дальнейшем направляются в органы местного самоуправления для рассмотрения и принятия решения по возникшим вопросам.

«Наше подразделение – это специальный орган, который отвечает за профилактику борьбы с коррупцией. По результатам проверок у нас направлено два заявления о досрочном лишении полномочий депутатов, они уже покинули должности за нарушение предоставления сведений о доходах. Они скрыли значительные суммы и не указали их в декларации, возможно, постеснялись или сделали это по иным причинам», – отметил он.