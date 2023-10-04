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В Татарстане двух депутатов досрочно лишили полномочий за сокрытие доходов
В Татарстане двух депутатов лишили полномочий за сокрытие сведений о доходах. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель начальника Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов.
Он отметил, что с начала года Управлением проведено 56 проверок по уточнениям сведений о доходах. Все материалы в дальнейшем направляются в органы местного самоуправления для рассмотрения и принятия решения по возникшим вопросам.
«Наше подразделение – это специальный орган, который отвечает за профилактику борьбы с коррупцией. По результатам проверок у нас направлено два заявления о досрочном лишении полномочий депутатов, они уже покинули должности за нарушение предоставления сведений о доходах. Они скрыли значительные суммы и не указали их в декларации, возможно, постеснялись или сделали это по иным причинам», – отметил он.
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