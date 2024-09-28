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В Татарстане двое сотрудников агрофирмы пойдут под суд за ЧП с рабочим
Двое сотрудников агрофирмы в РТ предстанут перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда. Об сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, в июле на склад кооператива хозяйственно-производственного кооператива «Игенче» агрофирмы «Кама» были доставлены мешки с семенами пшеницы. При их разгрузке руководитель и заведующий складом кооператива привлекли к работам рабочего, не имевшего соответствующей квалификации, а также допустили его нахождение в прицепе с зерном.
В результате мужчина выпал из кузова на бетонный пол, получив при этом травмы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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