В Татарстане двое подростков пойдут под суд за желание заработать на наркотиках

В Татарстане двое несовершеннолетних предстанут перед судом за попытку заработать на наркотиках.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, в сентябре 2024 года молодые люди получили от неизвестного лица в интернете координаты тайника с 400 граммами наркотиков. Позже подростки разложили наркотик на 47 свертков для организации так называемых «закладок». Тем не менее подростки были пойманы на месте, когда занимались раскладкой свертков.

Следователи собрали достаточное количество улик, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для дальнейшего разбирательства.