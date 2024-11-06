news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 6 ноября 2024 15:43

В Татарстане двое подростков пойдут под суд за желание заработать на наркотиках

Скопировать ссылку

В Татарстане двое несовершеннолетних предстанут перед судом за попытку заработать на наркотиках.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, в сентябре 2024 года молодые люди получили от неизвестного лица в интернете координаты тайника с 400 граммами наркотиков. Позже подростки разложили наркотик на 47 свертков для организации так называемых «закладок». Тем не менее подростки были пойманы на месте, когда занимались раскладкой свертков.

Следователи собрали достаточное количество улик, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для дальнейшего разбирательства.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100