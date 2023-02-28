В апреле в Татарстане ограничат движение большегрузов по региональным дорогам

В Татарстане с 1 по 30 апреля введут временное ограничение движения большегрузов, осевая нагрузка которых превышает 6 тонн, по региональным и межмуниципальным автодорогам. Соответствующее постановление Правительства РТ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как правило, ограничение движения весной не распространяется на автобусные перевозки пассажиров, на перевозку пищевых продуктов, животных, лекарств, семян, удобрений. Эти ограничения не касаются и транспортных средств грузоподъемностью до 16 тонн, перевозящих топливо, перевозок грузов, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Ограничения не действуют на мусоровозы, транспортные средства федеральных органов исполнительной власти. В исключительных случаях движение большегрузов в период ограничений допускается при наличии специального разрешения.

Согласно постановлению, с 20 мая по 31 августа на региональных автодорогах при дневной температуре воздуха выше 32 градусов для большегрузов также введут ограничение движения с 10.00 до 22.00.

«Контроль за исполнением постановления возложить на Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ», – говорится в тексте документа.