В Татарстане зафиксировали 149 случаев гонконгского гриппа

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. По информации Роспотребнадзора, с 8 по 14 декабря зарегистрировано 19 184 случая заболевания. Показатель выше уровня предыдущей недели, однако остается в пределах эпидемического порога.

За последнюю неделю доля гриппа в структуре заболеваемости составила 74%. Лабораторно подтверждено 1 090 случаев, из них 149 – так называемый гонконгский грипп, вызванный штаммом A(H3N2). Заболеваемость COVID-19 ниже, чем за аналогичный период прошлого года, в 2,7 раза.

С начала учебного года в ходе утренних «фильтров» к занятиям не допустили 10 561 школьника с повышенной температурой и симптомами ОРВИ. Частично приостановлен учебный процесс в 92 классах 35 школ, полностью закрыты две образовательные организации.