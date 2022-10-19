В Татарстане две работницы пивного магазина присваивали деньги от покупателей

Как было установлено в суде, с января по апрель прошлого года две работницы пивного магазина из поселка Джалиль подделывали данные об остатке товарно-материальных ценностей и фактической выручке. Таким образом они похитили 324 тысячи рублей вверенных им денег.

На них возбудили уголовное дело за присвоение денег в крупном размере, свою вину они признали и раскаялись в содеянном. С учетом этого суд назначил им два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.