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Ру Тат
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Происшествия
19 октября 2022  10:31
Павел Климчак

В Татарстане две работницы пивного магазина присваивали деньги от покупателей

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Как было установлено в суде, с января по апрель прошлого года две работницы пивного магазина из поселка Джалиль подделывали данные об остатке товарно-материальных ценностей и фактической выручке. Таким образом они похитили 324 тысячи рублей вверенных им денег.

На них возбудили уголовное дело за присвоение денег в крупном размере, свою вину они признали и раскаялись в содеянном. С учетом этого суд назначил им два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#присвоение денег
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