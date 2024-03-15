Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане дважды ограничат проезд для большегрузов по региональным дорогам
С 1 по 30 апреля в Татарстане введут ограничение движения для грузовиков по дорогам регионального и межмуниципального значения. Соответствующее постановление подписано Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.
Ограничение затронет транспортные средства с превышением нагрузки на ось 6 тонн.
Во второй раз — с 20 мая по 31 августа — меры будут приниматься точечно. Если температуры воздуха будут превышать 32 градуса, то для грузовиков, перевозящих тяжеловесные грузы, введут ограничение с 10.00 до 22.00.
В списке дорог, которых коснется действие постановления, значится 361 трасса регионального и межмуниципального значения. Ограничение будет вводиться на отдельных участках или на всей протяженности. В общей сложности это более 6 тысяч километров дорог.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»