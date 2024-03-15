В Татарстане дважды ограничат проезд для большегрузов по региональным дорогам

С 1 по 30 апреля в Татарстане введут ограничение движения для грузовиков по дорогам регионального и межмуниципального значения. Соответствующее постановление подписано Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Ограничение затронет транспортные средства с превышением нагрузки на ось 6 тонн.

Во второй раз — с 20 мая по 31 августа — меры будут приниматься точечно. Если температуры воздуха будут превышать 32 градуса, то для грузовиков, перевозящих тяжеловесные грузы, введут ограничение с 10.00 до 22.00.

В списке дорог, которых коснется действие постановления, значится 361 трасса регионального и межмуниципального значения. Ограничение будет вводиться на отдельных участках или на всей протяженности. В общей сложности это более 6 тысяч километров дорог.