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Происшествия 25 июня 2024 08:13

В Татарстане два ребенка и взрослый пострадали в лобовом столкновении легковушек

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В Верхнеуслонском районе произошла авария, в которой пострадали три человека, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

Рядом с селом Набережные Моркваши лоб в лоб столкнулись Hyundai и Haval.

Фото: © Очевидцы

Медики госпитализировали с месте ДТП одного взрослого и двух детей. Подробности аварии устанавливаются.

#дтп с детьми
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