В Татарстане два ребенка и взрослый пострадали в лобовом столкновении легковушек

В Верхнеуслонском районе произошла авария, в которой пострадали три человека, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

Рядом с селом Набережные Моркваши лоб в лоб столкнулись Hyundai и Haval.

Фото: © Очевидцы

Медики госпитализировали с месте ДТП одного взрослого и двух детей. Подробности аварии устанавливаются.