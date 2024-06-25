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В Татарстане два ребенка и взрослый пострадали в лобовом столкновении легковушек
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В Верхнеуслонском районе произошла авария, в которой пострадали три человека, сообщили «Татар-информу» очевидцы.
Рядом с селом Набережные Моркваши лоб в лоб столкнулись Hyundai и Haval.
Медики госпитализировали с месте ДТП одного взрослого и двух детей. Подробности аварии устанавливаются.
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