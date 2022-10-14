В Татарстане два класса разобщили из-за заболевших учеников

В Татарстане продолжают разобщать классы, если более 20% учеников заболели ОРВИ. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшую неделю два класса было разобщено по причине отсутствия 20% и более детей от списка. Один класс в Нижнекамске и один класс в Менделеевске», – рассказала замруководителя ведомства.

Она подчеркнула, что это эффективная мера для разрыва цепочки заражения инфекцией в коллективе.

С 1 сентября на учебу из-за симптомов ОРВИ и температуры не пустили 5873 школьника, за последние сутки 142 ребенка. Любовь Авдонина напомнила, что в прошлом году на 14 октября отстранили более 13 тысяч учеников.

«Ситуация в прошлом году в этот же период была более напряженной в части острых вирусных респираторных инфекций», – констатировала она.