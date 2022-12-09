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Происшествия
9 декабря 2022  13:33
Елена Саляхова

В Татарстане два депутата не указали в декларациях о доходах по миллиарду

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Два депутата из Татарстана попались на том, что не указали в декларации о доходах по миллиарду рублей. Об этом на республиканском антикоррупционном форуме «Алма - бирмэ» сообщил начальник управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Марс Бадрутдинов.

Он отметил, что подобное поведение чиновников сильно подрывает авторитет власти. 

«Итоги проверки показали, что они не указали по миллиарду. Не миллион, а миллиард! Люди потом смотрят на чиновников, как на врагов народа. Какая от этого может быть польза для общества?» – возмутился Бадрутдинов.

Он добавил, что в борьбе с коррупцией прежде всего нужно начать с самих себя.
 

#коррупция #антикоррупционная политика
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