В Татарстане доход от продажи недвижимости хотят приравнять к кадастровой стоимости

В Татарстане с 1 января 2025 года доход от продажи недвижимого имущества должен быть приравнен к его кадастровой стоимости. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на заседании Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам.

Республиканский законопроект разработан в связи с принятием в июне федерального закона. По нему с января следующего года регионы России могут увеличить с 0,7 до 1 понижающий коэффициент, если объект продается ниже кадастровой стоимости.

Сейчас понижающий коэффициент применяется для определения дохода налогоплательщика от продажи недвижимости.

«Политика России в том, чтобы такие объекты продавались по кадастровой стоимости. Здесь у бизнеса может возникнуть несогласие с кадастровой стоимостью. Но это решается через суд, чтобы привести кадастровую стоимость к рыночной или наоборот. Сейчас в суде рассматривается около 200 заявлений, когда кадастровая стоимость выше рыночной», — отметил председатель комитета Леонид Якунин.

Депутат подчеркнул, что принятие законопроекта позволит немного увеличить налоговые поступления в бюджет. Кроме того, по его словам, бывают случаи, когда кадастровая стоимость недвижимого имущества при продаже заведомо занижается продавцом.