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В Татарстане доход от продажи недвижимости приравняют к ее кадастровой стоимости
В Татарстане с 1 января 2025 года доход от продажи недвижимого имущества приравняют к его кадастровой стоимости. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на третьем заседании Госсовета РТ.
«Республиканский законопроект разработан в связи с принятием в июне 2024 года федерального закона», – рассказал заместитель председателя парламентского Комитета по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев.
По федеральному закону с января следующего года регионы России могут увеличить с 0,7 до 1 понижающий коэффициент, если объект продается ниже кадастровой стоимости.
Сейчас понижающий коэффициент применяется для определения дохода налогоплательщика от продажи недвижимости.
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