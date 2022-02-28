В Татарстане доступность мест в детских садах выросла до 97,4%

В Татарстане доступность дошкольного образования для детей в возрасте с трех до семи лет выросла до 97,36%. В прошлом году этот показатель составлял 94%. Об этом сообщила начальник отдела дошкольного образования Минобрнауки РТ Йолдыз Хисамиева на заседании общественного совета по обсуждению результатов целей и задач ведомства за 2021 год.

«В прошлом году была поставлена задача – увеличить долю детей до семи лет, обеспеченных местами в дошкольных образовательных организациях, с 92,5% до 94%. Но мы вышли на 97,36%. На сегодня 5877 детей в очереди на места в детсадах», – рассказала докладчик.

Хисамиева уточнила, что в Татарстане функционируют 1993 дошкольные образовательные организации, которые посещают 215 882 ребенка. В сети дошкольных организаций работают 1621 детский сад и 278 школ с дошкольными группами. Кроме того, в республике 36 негосударственных образовательных организаций.

«В прошлом году детский сад посещали 220 210 детей. Показатель в этом году упал более чем на 4 тыс. Детей в селах становится меньше. Больше всего мест в детсадах не хватает в Казани», – отметила она.

По словам начальника отдела дошкольного образования, за прошлый год в Татарстане по национальным проектам «Демография» и «Жилье и городская среда» построено 17 детских садов на 3220 мест, в том числе 1498 мест предназначены для детей ясельного возраста. В частности, в Казани построено восемь детсадов, в Набережных Челнах – три, Пестречинском районе – два, в Балтасинском, Альметьевском, Высокогорском и Лаишевском районах – по одному.

«14 детсадов уже принимают детей. Три детских сада планируется открыть в ближайшее время. Так, 1 марта – в ЖК “Грин”, ЖК “Лето” и еще один детский сад в селе Константиновка откроется к 1 апреля», – подчеркнула Хисамиева.

Она добавила, что в прошлом году также было создано 1390 дополнительных мест для детей в возрасте 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования 67 групп в существующих детских садах Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Зеленодольска и Нижнекамска.